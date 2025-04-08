Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü hava tahminlerini paylaştı. Van genelinde bugün yağmur beklenirken, Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar için sarı kod uyarısı verildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilirken, yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ UYARILARI SIRALADI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için birden çok uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış için yapılan uyarıda; “Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güneyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar uyarısına ilişkin; “Rüzgarın bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır” vurgusu yapıldı.

TOZ TAŞINIMI

Toz taşınımı da beklendiğini bildiren Meteoroloji; “Bölgemizde öğle saatlerine kadar toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklaması yaparak çığ tehlikesine de yeniden dikkat çekti.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı