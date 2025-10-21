AKOM tarafından aktarılan verilere göre 21 Ekim Salı Günü (bugün) Bölge Genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların öğle saatleri itibariyle Bitlis çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Van çevrelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağının ön görüldüğü belirtildi.

Yağışların 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı da kaydedildi.

AKOM, bölge genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu.