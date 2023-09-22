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Wanhaber / Ramazan Çetin

Önceki gün Ankara’da Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler düzeyinde bir dizi temaslarda bulunan Van Valisi Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve MKYK Üyesi Zahir Soğanda, dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da heyete katılmasıyla ziyaretlerini devam ettirdi.

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MKYK Üyesi Zahir Soğanda ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’yu ziyaret etti.

Vali Balcı, “Ziyarette, eski Van şehrinin canlandırılması ve ilimizdeki vakıf eserlerinin restorasyonu ile ilgili görüşmeler yapıldı.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da; “Vakıflar Genel Müdürü Sn. Sinan Aksu’yu ziyaret ettik. Eski Van şehrinin canlandırılması ve Van’ın kültürel mirasının yaşatılması konusunda istişarelerde bulunduk. Genel Müdürümüze ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz” diye kaydetti.

Van heyetinin bir sonraki ziyareti de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e oldu.

Söz konusu ziyarete ilişkin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan; “Van'a yapılacak yatırımlar ve şehrimizin kalkınması için sağlanan kaynaklar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başkanımıza değerli katkıları için teşekkür ederiz” paylaşımında bulundu.