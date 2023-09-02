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İpekyolu ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede birçok üniversite ve araştırma hastanesinden öğretim üyeleri ve bilim insanları, katılımcılara karaciğer, viral hepatitler, siroz, yemek borusu, mide, kalın bağırsak hastalıklarıyla ilgili sunum yaptı.

Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, AA muhabirine, dernek olarak 16. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri için Van'da bulunduklarını söyledi.

Etkinliği 16 yıldan bu yana bölgenin çeşitli illerinde gerçekleştirdiklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Van'da gerçekleşmekte. Bölgeden çok sayıda öğretim üyesi, eğitici hocalar ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, eğitim ve araştırma hastanelerinden bilim insanları ve araştırmacılarla buluştuk ve birlikte bilimsel bilgiyi tartışacağız. Bu kongreyi Türk Gastroenteroloji Derneği koşulsuz olarak destekliyor."

Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise "Burada bulunma nedenimiz bilimsel aktivitelerimizi sadece batıda değil aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesindeki her alanda bütün arkadaşlarımızla paylaşmak. Asıl görevimiz eğitimi sürekli devam ettirmek ve aynı zamanda bilimsel aktiviteyi ülkemizin her bölümüne yaymak." diye konuştu.

Kongre Başkanı olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Seçkin, bu tür programların bölgedeki diğer illerde de devam edeceğini dile getirdi.

Etkinliğin bölge için önemli bir bilimsel veri kaynağı olacağını belirten Seçkin, "Türk Gastroenteroloji Derneğine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir kongre oluyor. 2 gün devam edecek. Çok sayıda panel, konferans yer alacak. Karaciğer nakli konusunda bildirimler, konuşmalar yapılacak. Son derece verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre, 3 Eylül'de sona erecek.AA