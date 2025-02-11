Vatandaşlar, göl kıyısında yürüyüş yaparken büyük sakarmeke gruplarına rastlıyor. Tatvan’da yaşayan doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, bu yoğunluğu objektifiyle kayıt altına aldı. Subaşı, "Bu yıl sakarmeke popülasyonunda büyük bir artış gözlemliyoruz. İlk defa bu kadar büyük sürülerle karşılaştık" dedi.



Uzmanlara göre, sakarmekelerin Tatvan’da bu denli yoğun görülmesi göç yolları ve besin kaynaklarıyla doğrudan ilişki kuruyor. Avrupa ve Asya arasında göç eden sakarmekeler, genellikle uygun su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde konaklıyor.