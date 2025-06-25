Van Gölü kıyısında yer alan Adabağ köyü yakınlarında su seviyesindeki belirgin düşüş, bölge halkının ve doğa gözlemcilerinin dikkatini çekti. Daha önce su altında olan mikrobiyalitler ve benzeri yapılar ile irili ufaklı adacıkların ortaya çıkması, bölgedeki kuraklık etkisini gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hidrolik Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, su seviyesindeki düşüşün ana nedeninin iklimsel faktörler olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, "Hidrolojik dengenin bozulması, özellikle kar örtüsü ve yeraltı suyu gibi gecikmeli akış kaynaklarının azalmasıyla ilişkilidir. Atmosferik ısınmayla birlikte sıcak hava kuşakları kuzeye kaymakta; bu da kar örtüsünün erken erimesine ve yağışların yüzeysel akışa dönüşmesine neden olmaktadır. Böylece yeraltı suyu beslenmesi azalır, buharlaşma artar ve su kaynakları daha fazla baskı altına girer" dedi.

Van Gölü Havzası'nın kapalı bir sistem olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, bu tür havzaların yağış rejimindeki değişimlere karşı oldukça hassas olduğunun altını çizen Aydın, "Tarih boyunca Van Gölü'ndeki su seviyesi değişimleri; volkanik, tektonik, iklimsel ve hidrojeolojik faktörlere bağlı olabilir. Ancak son yıllarda gözlenen ciddi düşüşlerin ana nedeni, iklim değişikliğine bağlı olarak artan hidrometeorolojik dengesizliklerdir" ifadelerini kullandı.