Ege kıyılarını aratmayan Adilcevaz sahili, doğa ve huzur arayanların yeni gözdesi haline geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Van Gölü kıyılarında hareketlilik artarken, özellikle Adilcevaz ilçesi eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor. Turkuaz renkteki suyu, uzun kumsalları ve dağlarla çevrili manzarasıyla Adilcevaz sahili, ziyaretçilerine adeta Ege sahillerini andıran bir tatil deneyimi sunuyor.

Deniz yerine göl suyunda yüzmek isteyenler için ideal bir alternatif sunan Van Gölü, tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor. Bu özellikleri sayesinde cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen göl suyu, özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Adilcevaz sahiline gelen ziyaretçilerden Özcan Tuzun, bölgenin temizliği, sakinliği ve doğal dokusundan memnun olduğunu belirterek, "Ege'ye gitmeden Ege tatili yapıyoruz. Göl kenarında deniz havası almak, güneşlenmek ve yüzmek harika bir his. Üstelik fiyatlar da oldukça uygun" ifadelerini kullandı