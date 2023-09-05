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Yazın sıcak havasından bunalan Vanlılar, güzel vakitler geçirmek için Van Gölü sahillerini tercih ediyor. Kentte sıcak havaların yerini soğuk serin havaya bırakmasıyla, sahiller yavaş yavaş boşalmaya başladı. Yazın sahillere akın vatandaşlar, piknik yapmanın yanı sıra, göle girerek serinliyordu.

Kimi vatandaşlar Edremit, Gevaş bölgesini tercih ederken, birçok kişi ise, Erciş yolu üzerindeki Mollakasım, Ayanıs ve Amik bölgelerindeki sahillerini tercih ediyordu. Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü sahilleri, serinlemek ve günlerini iyi geçirmek isteyenlerle dolup taşıyordu.

Van'ın kuzey bölgeleri olarak bilinen Mollakasım, Amik, Ayanıs sahilleri onbinlerce kişinin tercihi oluyordu. Edremit, Gevaş ve Tuşba ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekânları dinlenmek için gelen vatandaşlarla dolup taşıyordu.

Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı, sodalı suda serinliyor. Yaz mevsiminde Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırladı.

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis'tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir etmeye devam ediyor. Kentte havaların serinlemesi ile, Van Gölü sahilleri yavaş yavaş sessizliğe bürünüyor.

Vanlılar bu kapsamda son pikniklerini yapmak ve Van Gölü'nde serinlemek için sahillere akın etti. Hafta sonu Mollakasım, Amik, Ayanıs, Edremit, İşgirt ve Gevaş sahillerine akın eden Vanlılar, doyasıya yüzdü. Artık son pikniklerini yaptıklarını belirten Murat Bayram isimli vatandaş, "Yaz boyunca Van Gölü sahillerinde piknik yaptık.

Sıcak havaların etkilenmemek için Van Gölü'nde serinleme imkânları bulduk. Artık son pikniklerimizi yapıyoruz. Kentte sıcak hava artık yerini yavaş yavaş serin havaya bırakıyor. Biz de ailece bu kapsamda son pikniğimizi yapmak üzere İşgirt'te geldik. Su çok güzeldi. Eğlendik. Semaver yakarak Van Gölü manzarasına karşı çaylar içtik. Havaların serinlemesi ile artık göle giremeyeceğiz. Hafta sonları dinlenmek için yine buralara gelerek mangal ve çay yaparak günün tadını çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi