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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri 2023 verilerine göre Van’da bu yıl kaç yolcu taşındığı belli oldu.

Van Türkiye’nin en doğu ucundaki illeri arasında yer aldığından, vatandaşın çeşitli ulaşım yollarına hızlı bir biçimde erişebilmesi büyük önem arz ediyor. Ulaşım yolları arasında, kara ve demir yollarının bir adım önünde olan havayolu trafiği ise Van için büyük önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2023 yılı boyunca, 1 milyon 548 bin 327 gelen-giden yolcu taşındı.

2023 YILINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanlarının her ay paylaştığı veriler doğrultusunda Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2023 yılı süresince ‘kesin olmayan’ verilere göre 3 bin 212’si dış hat yolcusu, 1 milyon 545 bin 115’i iç hat yolcusu olmak üzere toplam 1 milyon 548 bin 327 gelen-giden yolcu taşındı.

2023 VAN FERİT MELEN HAVALİMANI’NDAN KAÇ UÇAK KALKTI?

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2023 ayı aralık sonu verilerine göre yıl boyunca; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 17 bin 605’i iç hat, 63’ü dış hat olmak üzere toplam 17 bin 668 uçak havalandı.