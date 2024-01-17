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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yol kullanıcılarına yönelik 08-14 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin veriler paylaşıldı.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; denetimlerde 541 yol kullanıcısı, 114 okul servis aracı şoförü ve 214 öğrenciye Trafik Güvenliği Eğitimi verildiği aktarıldı.

Yapılan denetimlerde 13 bin 369 aracın kontrol edildiği, 293 sürücü ve araca 599 bin 671 TL idari para cezası uygulandığı ve 53 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada; “Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için “Huzurunuz, Mutluluğumuzdur” parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.