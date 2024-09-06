Paylaşılan verilere göre Türkiye geneli müzelerdeki eser sayısı 3 milyon 900 bin 331 olurken, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 6,2 arttı. Türkiye geneli taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2.1 artarken, tabiat parkı sayısı ise yüzde 1.9 artış gösterdi.

Verilere göre Van’da yer alan toplam müze sayısı 2 olarak açıklandı. Van’da yer alan 2 müzede bulunan toplam eser sayısı ise 42 bin 750 olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı itibari ile Van’da Bakanlığa bağlı toplam ören yeri sayısı 3 olarak bildirilirken, Van’da müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 273 bin 620 olarak bildirildi.

Müze sayısı 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak 606 oldu. Müzelerin 212 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 376 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 144 oldu.

2023 yılında Türkiye geneli müze ve ören yeri toplam ziyaretçi sayısı 30 milyon 488 bin 975 olarak açıklandı.

VAN 16. SIRADA

Geçtiğimiz yıl en fazla müze ve ören yeri ziyaret edilen il 4 milyon 746 bin 946 ziyaretçi ile Nevşehir olurken, Van 273 bin 620 ziyaretçi ile Türkiye geneli müze ve ören yeri en fazla ziyaret edilen 16’ncı kent oldu.

Van’ın 192 bin 925’i ücretli, 80 bin 695 tanesi ise ücretsiz müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Van’da 2023 yılında satılan toplam müze kart sayısı ise 64 bin 334 olarak kayıtlara geçti.

Van’da bulunan kültür varlıkları ve sit alanları toplamı 268 olarak bildirildi.