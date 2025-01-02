Doğu Anadolu Bölgesi’nde milyonlarca hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, muayene süreçlerinin hızlanması ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması adına önemli adımlar attı. Randevu taleplerinin büyük bir kısmını aynı gün ya da hafta içinde karşılayan hastane, akşam saatlerinde sunulan ek poliklinik hizmetleriyle de vatandaşların takdirini topluyor.

“Hızlı ve etkin bir sağlık hizmeti sunuyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Hakkı Sağol, hastanede 2024 yılında yaklaşık 4 milyon hastanın muayene edildiğini ve bunların 2,5 milyonunun poliklinik hizmeti aldığını belirtti. Sağol, “Hastanemizde muayene olmak için randevu talebinde bulunan hastalarımızın yüzde 90’ı aynı hafta içinde randevu bulabiliyor.

Muayene talebinde bulunan hastaların yüzde 50’si ise aynı gün içerisinde randevu alarak hizmete ulaşabiliyor. Akşam saat 17.00 - 20.00 arasında oluşturduğumuz ek poliklinik hizmetlerimizle vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Hem uzman hekim sayımızı artırarak hem de tıbbi cihaz iyileştirmeleriyle hastalarımızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağlamaktayız” dedi.

MHRS üzerinden aynı gün randevu oluşturabildiklerini belirten hasta yakınları ise bu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlık hizmetlerini sunan hastane yetkililerine teşekkür etti.