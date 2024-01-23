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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı toplam uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yolcuya hizmet veren il olarak Van zirvede yer aldı.

DHMİ 2023 yılı verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla yolcu ağırlayan havalimanı, 1 milyon 548 bin 327 yolcu ile Van Ferit Melen Havalimanı oldu.

Van Ferit Melen Havalimanı yolcu trafiği raporuna göre 2022 yılında 1 milyon 311 bin 14 kişi seyahat gerçekleştirirken, 2023 yılı yolcu trafiği raporuna göre bu oran yüzde 18,10 artarak 1 milyon 548 bin 327 yolcu olarak kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava yolu yolcu taşımacılığında Van ilk sırada yer alırken, 160 bin 389 yolcu ile Hakkari-Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı son sırada yer aldı.

Hava yolu yolcu taşımacılığında İstanbul, Türkiye genelinde zirvede yer alırken, Van 12’nci sırada yer buldu.