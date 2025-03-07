Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde birçok farklı kulvarda denetimleri arttırdı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan ekipler, kaldırımları işgal eden işletmeler ve izinsiz satış yapan seyyar satıcıları tek tek uyardı.

Yaya ve araç yolunu işgal eden birçok ürün zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken, uyarıları dikkate almayan ve reklam tabelaları ile malzemelerini kaldırmayan bazı işletmelere cezai işlem uygulandığı belirtildi. İzinsiz tezgâh açan ve çevre kirliliği ile ulaşımda aksaklık yaşatan seyyar satıcıların malzemelerinin de denetimler kapsamında toplatıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Hacıbekir caddelerinde yoğunlaşan denetimlerde, yol kenarlarına ve kaldırımlara bırakılan duba, reklam panoları ve çeşitli malzemelerin de zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, yaya güvenliği ve düzenli şehir görünümü için bu tür denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.