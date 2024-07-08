Van Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsünün Bahçesaray seferini yaparken meydana gelen kazanın ardından açıklama geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan seferlere ilişkin yapılan açıklamada; “Van-Bahçesaray otobüs seferleri devam ediyor. Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Bahçesaray otobüsü kaza yaptı, seferler iptal edildi’ şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza sunulan bu önemli hizmeti aksatmadan sürdürmeye kararlıyız. Tüm Bahçesaraylı yurttaşlarımıza keyifli yolculuklar dileriz” denildi.