Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Daire Başkanlığı, kaçak hafriyatı önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, hafriyat taşıyan araçların kaçak döküm yapmasını engellemek amacıyla Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'nin kullanıldığı kaydedildi.

Sisteme kayıtlı araçların, Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Dairesi tarafından kurulan sistemle anlık olarak izlendiği belirtildi. Kamyonların plakaları ve sahiplerine ait bilgilerin merkezi sistemde kaydedildiği, araçların güzergahlarının da harita üzerinden takip edildiği aktarıldı. Buna göre bir kamyon atıklarını döküm alanının dışına bırakırsa, sistem alarm veriyor. Bildirimler doğrultusunda ekipler, kurallara uymayan araç sürücülerine cezalar kesmek için harekete geçiyor.

İZİNSİZ ÇALIŞMALAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 3 araç ve 14 personelin görev yaptığı kaydedildi. Ekiplerin sahada, hafriyat dökümü, inşaat kazı izni, inşaat yıkıntıları, dolgu izni ve kurumların yaptığı kazıları tek tek denetlediği vurgulandı.

İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere hafriyat işi yapan tüm firmaların, çevre düzeni ve halk sağlığı için gerekli izinleri alarak araçlarını Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemine kayıt ettirmeleri gerektiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Dairesi, aksi takdirde izinsiz ve kontrolsüz çalışanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Ayrıca, kaçak hafriyat dökümlerinin tespiti için WhatsApp Şikâyet hattı olan 0534 894 0824 numarasına görsel ve konum bilgileri ile birlikte bildirilmesi durumunda, gerekli saha çalışmalarının titizlikle yerine getirileceği bildirildi.