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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katıldığı konferans, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ailenin önemine dikkat çekerek, Peygamber efendimizin aile hayatından örnekler verdi.

Daha sonra konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, aile okulunu çok önemsediğini belirterek, “Aile bir liman gibidir. Gemiler nasıl ki fırtınadan limana sığınıyorsa aile de böyle bir şeydir. Aile toplumun temelidir.

O temelin sağlam tutulması bütün bünyemizin, Devletimizin, milletimizin ve geleceğe ilişkin nesillerin daha sağlam olması ve güvenle geleceğe bakması demektir. Biz de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işlere destek verdik.

200 bin kitapla bütün camilerimize kütüphane kurduk. Camilerimizin tamirlerini yaptırdık. Kur’an kurslarımıza destek sağladık. 4-6 yaş Kur’an anaokullarına destek verdik. Bunlar insanlarımıza yapılan hizmetler, milletimize yapılan yatırımlardır. Şimdi yaz Kur’an kursları açılacak. Buna da desteğimiz tam olacak.” dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferans yapılan konuşmaların ardından sona erdi.