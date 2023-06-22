Wanhaber / Ramazan Çetin

2019 yılında modernize edilen Van Kapıköy Sınır Kapısı’nın ardından İran tarafında bulunan Razi Sınır Kapısı da modernize edilerek açıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, Razi Sınır Kapısı'nın açılış törenine katıldı.

Takva, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'a tablo hediye etti.

Batı Azerbaycan Eyalet Valisi Muhammed Mahdi Şahriyari, Khoy Valisi Zebihullah Kazımi, sınır illeri kaymakamları ve ticaret odaları başkanlarıyla görüşen VANTSO Başkanı Takva, kentlerin kalkınması için yapılacak işbirliği konularını istişare etti.

Razi Sınır Kapısı'nın Van için önemli olduğunu ifade eden VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “İran ile 300 kilometrelik bir sınırımız ve yüzyıllardır devam eden kadim bir dostluğumuz var. Son yıllardaki girişimlerimiz ile dostluğumuzu pekiştirdik ve defalarca İran'a gittik.

Turistlik amaçlı geçişlerde ne yazık ki büyük sorunlar yaşanıyordu. 2019'da Kapıköy Sınır Kapımızı modernize ettikten sonra komşumuz İran da buna kayıtsız kalmadı ve Razi Sınır Kapısını yeniledi. Bugün Razi Sınır Kapısı'nın açılışını yaptık. Burada komşularımızın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Razi kapımızın hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kapıköy Sınır Kapısının İran tarafında bulunan Razi Sınır Kapısının modernize edilerek açılışının yapılması Van için de önem taşıyor.