Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, endemik bir tür olan Van Balığı için av yasağı sona erdi. 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Van Balığı yeniden satışa sunuldu. Balığın yeni sezon fiyatı da belli oldu.

9 AY SOFRALARDA OLACAK

90 günlük yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçılar “vira bismillah” diyerek göle ağlarını bıraktı ve sezonun ilk avını gerçekleştirdi. Yoğun talebin olduğu belirtilen Van Balığı, 9 ay boyunca sofralardaki yerini almaya devam edecek.

Sezonun başlamasıyla birlikte balığın bu yılki fiyatı da merak konusu oldu. Av yasağı öncesinde zaman zaman 50 TL ile 70 TL arasında değişen, son olarak 100 TL’ye kadar çıkan Van Balığı'nın kilogram fiyatı yeni sezonla birlikte belli oldu.

BALIK FİYATI NE KADAR?

Bazı balıkçı tezgahlarında 100 TL’den satılan Van Balığı, bazı yerlerde ise 120 TL’ye kadar alıcı buluyor. Fiyatlar, talep durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Vanlı balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.