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Van-Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2023 günü yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı ile birlikte bölgede irili ufaklı birçok çığ düştü. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği Görentaş Şantiyesi Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede sürdürülen çalışmalarla dün 16.30 sularında yol açılırken, araç geçişlerine izin verilmedi. AFAD'ın bölgede yapacağı incelemenin ardından yolun araç trafiğine açılıp açılmayacağı belirlenecek.