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Van’a gelen Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’ne geçti. Heyet ardından Edremit Balıkçı Barınağı’nı yerinde inceleyecek. Buradan ayrılacak olan heyet İnci Kefali balığı avlamayı da yerinde gözlemledikten sonra Van merkeze gelerek burada istişare toplantısı düzenleyecek.

Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri yarın da Edremit Engil Çayı ve İnci Kefali göç yolunda incelemelerde bulunacak.

Daha sonra Gevaş’a ve Akdamar Adası’na geçecek olan heyet, burada da inceleme yapacak. Dereağzı Balıkçı Barınağını yerinde inceleyecek olan heyet, Van merkeze dönerek burada Urartu Müzesini de gezdikten sonra Ankara’ya hareket edecek.

KOMİSYON ÜYELERİ

Balıkçılık ve Su Ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda yer alan milletvekilleri şu şekilde;

Başkan - İsmail Emrah Karayel (İstanbul)

Başkanvekili – Nazım Elmas (Giresun)

Sözcü – Barış Karadeniz – Sinop

Üye – Abdullah Doğru (Adana)

Üye – Nejla Demir (Ağrı)

Üye – Ertuğrul Gazi Konal (Giresun)

Üye – Necmettin Çalışkan (Hatay)

Üye – Sevda Erdan Kılıç (İzmir)

Üye – Mustafa Hamarat (Ordu)

Üye – Kayhan Türkmenoğlu (Van)

Üye – Zülküf Uçar (Van)

Üye – Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak)