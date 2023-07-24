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Wanhaber / Haber Merkezi

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Vali Ozan Balcı, yazılı bir mesaj yayımladı. Vali Balcı, mesajında; “24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Haber alma hürriyetinin dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz bu adımın bir göstergesi olarak, her yıl 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır” dedi.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle sürdürdü, “Basın, toplumun sesi, gözü ve vicdanıdır. Kamuoyunu aydınlatmak ve doğru bilgi akışını sağlamak adına büyük bir sorumluluğu üstlenmektedir. Doğru haber alma hakkı, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir ve bu hakkın güvence altında olduğu bir ortamda yaşamak hepimizin en temel hakkıdır.”

Van Valisi Ozan Balcı, “Kurumsal olarak, basın mensuplarının güvenliğini ve bağımsızlığını desteklemek, özgürce haber yapmalarına olanak sağlamak ve sansürsüz bir ortamda çalışmalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu vesileyle; hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta ilimizde görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum” diye kaydetti.