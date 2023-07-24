Wanhaber / Özel
TFF 2. Lig fikstür çekimi, bugün saat 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Fikstüre göre Van Spor FK ilk maçını deplasmanda güçlü rakiplerden Bucaspor 1928 ile oynayacak.
1. HAFTA MAÇLARI 26-27 AĞUSTOS 2023’TE OYNANACAK
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lig maratonu, 26 – 27 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak olan ilk maçlarla başlayacak.
Ligin ilk maçında Van Spor FK deplasmanda Bucaspor 1928’e konuk olacak.
Grupta ilk haftanın diğer maçları ise şu şekilde olacak;
Altınordu – Nazilli Belediyespor
Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş. – Ankaraspor
Ankara Demirspor – Karacabey Belediyespor A.Ş.
Bursaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Diyarbekir Spor A.Ş.
Serik Belediyespor – Afjet Afyonspor
Kırşehir Futbol Spor Kulübü – Esenler Erokspor
Weecoins Kırklarelispor – 1461 Trabzon FK
Zonguldak Kömürspor A.Ş. (Bay)
Haber: Umut Tarhan