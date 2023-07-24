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Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig fikstür çekimi, bugün saat 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Fikstüre göre Van Spor FK ilk maçını deplasmanda güçlü rakiplerden Bucaspor 1928 ile oynayacak.

1. HAFTA MAÇLARI 26-27 AĞUSTOS 2023’TE OYNANACAK

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lig maratonu, 26 – 27 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak olan ilk maçlarla başlayacak.

Ligin ilk maçında Van Spor FK deplasmanda Bucaspor 1928’e konuk olacak.

Grupta ilk haftanın diğer maçları ise şu şekilde olacak;

Altınordu – Nazilli Belediyespor

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş. – Ankaraspor

Ankara Demirspor – Karacabey Belediyespor A.Ş.

Bursaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Diyarbekir Spor A.Ş.

Serik Belediyespor – Afjet Afyonspor

Kırşehir Futbol Spor Kulübü – Esenler Erokspor

Weecoins Kırklarelispor – 1461 Trabzon FK

Zonguldak Kömürspor A.Ş. (Bay)

Haber: Umut Tarhan