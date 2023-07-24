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WanHaber – Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci

Atatürk Sanat Galerisi’nde, kültür ve sanat günleri kapsamında Hacıbekir Kültür Merkezi resim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı eserler, bugün açılan sergi ile sanatseverlerle buluştu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Geleneksel Karma Resim Sergisinde her yaştan öğrenciler eserlerini sergiliyor.

Yaklaşık 80 üzerinde eserin yer aldığı sergi altı gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Çocuk ve gençleri sanat ve kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini gün yüzüne çıkarmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan resim kursları yeni yeteneklerin önünü açtı.

Serginin açılışını Büyük Şehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, resim kursu eğitmenleri ve çocuklar yaptı. Yapılan kurdele kesiminin ardından davetliler sergiyi gezerek eser sahiplerinden bilgi aldı.

Hacıbekir Kültür Merkezi’nde çalışan resim öğretmenleri Mahmut Toktaş, Nazlı Aslan ve Şehriban Aslan beraberindeki öğrenci grubuyla gelen ziyaretçilere eserlerini tanıttı.

Öğrencilerle beraber sanatın birleştirici gücünü kullanarak karma bir sergi düzenlemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Resim Öğretmeni Mahmut Toktaş, “Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız karma resim sergisinde yaklaşık 80 eser yer almakta, sanatseverleri bu eserlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatın birleştirici gücünden yola çıkarak hazırladığımız eserlerin her yaş aralığından öğrencilerimizin emeği var” ifadelerine yer verdi.

Sergi 29 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.