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Uygulama Otelindeki programda konuşan ve yazarları, şairleri, sanatçıları çok önemsediğini ifade eden Vali Balcı, “Yazarlar, sanatçılar, şairler aslında şehrin kalitesinin göstergesidir. Sizler şehrimizin hafızasısınız. Sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yazı yazmak ayrıcalıktır” dedi.

“Biz de Van’da kitap adına çok güzel işler yapıyoruz” diyen Vali Balcı; “3 milyon kitabı ilimize kazandırdık. 300 okul kütüphanesi yaptık. 11 bebek-çocuk kütüphanesi yaptık. Açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni bir halk kütüphanesi ilimize yapıyoruz. Ayrıca bir çocuk kütüphanesi inşa ediyoruz. Edremit’e yeni bir kütüphane açtık. Hayata geçirdiğimiz proje ile PTT aracılığıyla 140 bin kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımız bu kitaplarla kütüphanelerini oluşturdu.

Okullarda 1 saat okuma saati olarak devam ediyor. Tematik liselere kitaplar aldık. 500 bin TÜBİTAK kitabını ilimize kazandırdık. Tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullara sınıf kütüphaneleri oluşturduk. Tüm kamu kurumlarına kitap aldık. Yani devletin imkanlarını milletimize harcadık” ifadelerini kullandı.

Vali Ozan Balcı, program sonunda şair ve yazarlara kitap hediye etti.