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Türkiye, sabah saatlerine korkunç bir kazayla uyandı...

Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait 43 yaşındaki Hüseyin Taysun yönetimindeki 47 NA 767 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken Aydıncık ilçesi Sarıyar tüneller çıkışında bariyerlere çarptı.

Kayganlaşan yolda hızını alamayan ve bariyerlere çarpan otobüs, devrildi.

9 kişinin öldüğü korkunç kazada, 30 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler morga gönderildi

Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinden yaptığı çalışmanın ardından cenazeler, hastane morglarına gönderildi.

Ölenlerden 6'sının kimliği belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belirlenmeye başladı.

Hayatını kaybedenlerin otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37) olduğu bildirildi. Diğer hayatını kaybeden 3 kişiden birinin genç kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 savcının soruşturmayı titizlikle yürüttüğü belirtildi.