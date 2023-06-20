Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valisi Ozan Balcı, sık aralıklarla gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini dün de sürdürdü. Çarşı pazarı gezerek esnafın çayını içen ve hal hatırını soran Vali Balcı, talepleri de yerinde dinledi.

İş temposundan fırsat buldukça ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam eden Vali Balcı, şehir merkezinde çat kapı birçok esnafa misafir oluyor.

Dün de birçok esnafı ziyaret eden Vali Balcı, hal hatır sorduktan sonra esnafların taleplerini dinledi.

Caddede gördüğü çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Balcı, kitap hediye ederek, bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Balcı’nın esnaf ziyaretlerini sık aralıklarla devam ettirmesi bekleniyor.