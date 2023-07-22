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Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle satışlar azaldı ve Türkiye genelinde geçen yılın Haziran ayına göre konut satışlarında %44 oranında düşün kayıtlara geçti.

Yabancılar için de pahalı gelmeye başlayan fiyatlar nedeniyle birçok bölgede satışlar durma noktasıan geldi.

Maynet'in haberine göre, emlakçılık yapan Cemalettin Demirci emlak piyasasının durumu ile ilgili geçen seneki oranlara göre yarıya yakın satışların düştüğünü söyledi.

Demirci açıklamaların devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat maliyetlerinin artmasından ve anlaştıkları rakamı müteahhitlerin güncelleyememesinden dolayı maalesef durma noktasına gelen inşaatlar var.

Yüksek mimar Funda Balamir ise yaptığı açıklamada konut satışlarının son zamanlardan ciddi anlamda düştüğünü belirterek ‘enflasyonist bir zaman dilimindeyiz buna döviz kurundaki artışlarda eklenince maliyetler artmakta, maliyetlerdeki bu artışlar da konut fiyatlarını etkiliyor.

Bankaların kredi kullanımı çok kısıtlı tutması, faiz oranlarının yüksek olması sebebi ile geri ödemelerde sıkıntı yaşayacak insanlar için de kredi çekmek tercih edilmeyen bir durum oldu"

"MAZOTA GELEN ORANDA ZAM KONUTTA DA BEKLENİYOR"

İnşaat firması sahibi Mehmet Öztürk ise piyasanın içinde bulunduğu durumla ilgili "Mazota ne kadar zam geliyorsa elektriğe ne kadar zam geliyorsa konuta da o derece zamlar bekleniyor. Marmara Bölgesinde İstanbul’da Arap ülkesi vatandaşları ama Antalya gibi illerimizin başta olduğu Akdeniz ve Ege Bölgesinde Rus vatandaşlar konut alımında birinci sırada. Yıl sonuna kadar yüzde 30 seviyelerinde konut fiyatlarının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:SÜPERHABER