Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, konuyla ilgili, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son dönemde belirli meblağlar karşılığında uzaktan çalışmaya yönelik tüketicilerin dolandırıldığına işaret ederek, "Bu dönemde çok fazla bu şekilde dolandırıcılık var. Artık dolandırıcılıklar fiziksel değil, daha çok dijital ortamda oluyor. Bu dolandırıcılık yöntemi sosyal mühendislik tabanlı ikna dediğimiz bir dolandırıcılık yöntemi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya uygulamalarından "evden çalışarak para kazan", "anket doldur para kazan", "ülke dışındaki firmalar adına temsilcilik yapar mısınız?" gibi mesajlar gönderildiğini hatırlatan Baki, "Bunlar aslında gerçekçi gibi görünüyor ama doğrulanması zor vaatler içeren mesajlar. Buradaki amaçları kimlik bilgilerini almak, bilgilerinizi kullanarak adınıza hesap açmak, kredi kartı veya banka bilgilerinizi ele geçirmek oluyor." diye konuştu.

"Doğru kişilerin önüne doğru şekilde çıkmaya çalışıyorlar"

Baki, gelen mesajlardaki şirket bilgisine bakılması gerektiğine dikkati çekerek, mesajların hemen yanıtlanmaması, internetten şirketin isminin daha önceden dolandırıcılık konusunda geçip geçmediğine yönelik araştırma yapılması tavsiyesinde bulundu.

Sosyal medyada dolandırıcıların genelde kişinin ihtiyacını belirlediğini anlatan Baki, "İş arayan insanların karşısına iş imkanı gibi çıkıyor. Sizin ihtiyacınızı belirleyip çok fazla sayıda dolandırıcılık alanına saldırıyorlar ve doğru kişilerin önüne doğru şekilde çıkmaya çalışıyorlar ve bu konuda da iyiler." dedi.

Baki, tüketicilerin dolandırıldıklarını ekran görüntüsü, para transfer kayıtlarıyla kanıtlaması gerektiğini belirterek, bunun ardından yetkili mercilere şikayet yapılmasının önemine vurgu yaptı.

"Dolandırıcıların yaşadığınız şehirde, ülkede olmama ihtimalleri yüksek"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün ise dernek olarak son dönemde konuyla ilgili yoğun şikayet aldıklarını söyledi.

Vatandaşlara sosyal medya uygulamaları üzerinden ulaşarak belirli miktarlarda para vaatlerinde bulunduklarını aktaran Ergün, "kupon kazandınız", "çekilişle para kazandınız", "aşağıdaki linke tıklamanız halinde ödül belirtmiş olduğunuz IBAN numarasına yatırılacaktır" şeklinde kademe kademe ilerleyen bir etkileşim yolunun olduğunu anlattı.

Ergün, "Burada tabii vatandaşlar anlık gaflete düşerek söz konusu vadedilen parayı alabilme adına bu linkleri tıklıyorlar ve 'kredi kartı bilgilerinizi bize vermeniz halinde ilgili hesaplarınıza para geçecektir' gibi birtakım sonuçlarla karşı karşıya kalıyorlar." diye konuştu.

Dolandırıcıların kişisel bilgilere ulaştıktan sonra her türlü işlemi kişinin kredi kartı bilgileri üzerinden yapabildiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Ciddi miktarlarda parasını kaptıranlar, mağdurlar da var. Tabii mağduriyet yaşandıktan sonra adli mercilere müracaat ediliyor. Ancak dolandırıcıların bırakın yaşadığınız şehirde, yaşadığınız ülkede bile olmama ihtimalleri yüksek. Olsalar bile alternatif erişim yöntemleriyle kendilerini dünyanın başka ucunda teknik anlamda gösterebilme kabiliyetine sahipler. Dolayısıyla tespit edilmesi gerçekten çok zor.

Sosyal medya uygulamaları ve SMS yoluyla gelen, içeriğinde hiçbir şekilde bilgimiz olmayan, birtakım meblağları kazandığımız iddiasıyla gönderilen hiçbir mesaja riayet etmememiz, belirtilen hiçbir linke tıklamamamız önem taşıyor. Tıkladıktan sonra eğer bize ait birtakım sosyal medya hesaplarının şifreleri, banka hesapları isteniyorsa bunu kesinlikle vermememiz lazım. Kısa vadede para kazanmak adına vatandaşlara yönelik bu türlü oyunlara vatandaşların düşmemesi lazım."

"Tüketicilere güven tesis etmek amacıyla belirli ödemeler yapılıyor"

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise e-ticaret platformlarında sahte beğenilere yönelik ödemeler yapıldığını belirterek, "Tüketicilere güven tesis etmek amacıyla belirli ödemeler yapılıyor. İnsanlar da daha fazla para kazanmak amacıyla daha çok para yatırmaya başlıyor. Genelde bunlar sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılıyor, sanal numara kullanıyorlar." dedi.

Tüketicilerin cazip gelen tekliflere inanmamaları gerektiğine dikkati çeken Kırık, "İnternet ortamından, sanal numaralardan sizin bilginizi, verilerinizi isteyen kişilere asla itibar etmemeniz lazım. Bununla birlikte 'size yatırım danışmanlığı yapacağım', 'sosyal medya ajansıyız, sizi seçtik, profiliniz çok başarılı' gibi ifadelerin aslında çoğu dolandırıcılıktır. Sizin kimlik bilgilerinizi ve tabii ki hesaplarınızı ele geçirmek amacıyla yapılır." diye konuştu.

Kırık, bu tarz mesajlar geldiğinde emniyet güçlerine bildirmek gerektiğinin altını çizerek, "Para ve verilerini kaptıran kişilerin mutlaka suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bu kişiler daha sonra sizden farklı veriler, fotoğraflar da isteyebiliyorlar. Tehdit, şantaj gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.