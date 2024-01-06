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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF), Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sadece 1 haftada çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığı belirtilen açıklamada 2 yaşın altında çocukların yüzde 90'ının çok ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

"Acilen insani ateşkes sağlanmalı"

Ticari tedarikin tekrar sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, "Acilen insani ateşkes sağlanmalı" vurgusu yapıldı, "Gazze'de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze'de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli" ifadelerini kullandı.