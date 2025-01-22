İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında dün Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi. Bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ümit Özdağ, savcılık tarafından sorgulandıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlikte savunması alınan Ümit Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.

'BU KARARI YÜCE TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA EMANET EDİYORUZ’

Duruşma sonrasında açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, "Genel başkanın savunmasını aldı, sonra avukatlar savunmalarını yaptılar. Bahsetmiştik, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasından beraat etmişti. Ancak 2020 yılından itibaren başlayarak, yani 5 yıl evvelinden başlayarak, sosyal medyada paylaşmış olduğu mesajları delil göstererek genel başkanımızı 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek' suçlamasıyla ne yazık ki tutuklama kararı verdi.

Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yüce Türk milletinin vicdanına emanet ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. 30 gün sonra yeniden itiraz hakkımız var. 30 gün sonraki itiraz hakkımızla birlikte ele alınmasını, yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Dünden itibaren, dün sabahtan itibaren başlayan eziyet bugün tutuklamayla birlikte bitmiştir. Şimdi, Başkanlık Divanı'ndan arkadaşlarımız burada, İstanbul İl Teşkilatı burada. İçeride savunmada bulunan 3 avukat vardı, vekalet sahibi 3 avukat vardı. Onlarla birlikte oturduktan sonra, avukatlarla beraber tekrar kamuoyunun huzurunda olmak için sizlerle birlikte olacağız” dedi.

ÜZERİNE ATILI SUÇLARI KABUL ETMEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özdağ'ın ifadesinde, 19 Ocak 2025 tarihinde yaptığım konuşma içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan’a atfen söylediğim sözler, Erdoğan’ın başbakanlık dönemine ilişkindir. Bu bağlamda eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçunu oluşturması mümkün değildir. Kullandığım X hesabı tamamen şahsıma ait olup, yalnızca tarafımdan kullanılmaktadır. Hesap üzerinden yapılan tüm paylaşımlar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Kayseri’de yaşanan olaylarda, bir Suriyeli genç, bir Suriyeli kızı taciz etmiştir. Olay yerine gelen polis tacizciyi gözaltına almak istemiş, ancak Suriyelinin ailesi ve çevredeki diğer Suriyeliler polise direnmiştir. Bunun üzerine Güneydoğu Anadolu’dan Kayseri’ye göç etmiş vatandaşlar, polise destek için sokağa çıkmış ve olaylar büyümüştür. Olayların duyulmasıyla, Kayseri’nin farklı mahallelerinden insanlar olay yerine gelmiştir. Olayların başladığı gün, provokasyon yapan bir sosyal medya hesabına, 'Yanlış diyebilmek için açık adını buraya yazacaksın. Kayseri’ye gideceksin. Oradan sokaktan fotoğraf paylaşacaksın. Böyle sahte isimler ile sosyal medyadan Türk Milletini sokağa çağırmayacaksın.

Halk tepki gösterdi, bu yol ile kimse yollanmaz, sadece ülke emperyalizmin istediği gibi karıştırılır. Suriyelileri, Afganları yollamak istiyorsan oyunu Zafer Partisi’ne vereceksin ve hukuk içinde gidecekler. Sevgili Kayserililer, polis bizim, devlet bizim, ülke bizim. Şehrinize sahip çıktınız, artık evinize dönün. Bilinçli bilinçsiz tahrikçilere izin vermeyin' cevabını verdim. Aynı gün saat 00:41 ve 22:56’da Kayseri halkını evlerine dönmeye davet eden ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini öneren iki ayrı paylaşımda bulundum.

Ayrıca ertesi gün 3 genel başkan yardımcımızı bölgeye göndererek, Zafer Partisi üyelerinin olaylara karışmamasını sağladım. Olaylara ilişkin raporlarda, Zafer Partisi mensuplarının bu olaylarda yer aldığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak, üzerime atılı 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarının yasal unsurları oluşmamıştır. Zafer Partisi ve şahsım, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini uluslararası ve ulusal hukuk çerçevesinde desteklemektedir. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Özdağ, ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kararın ardından adliye koridorunda arbede yaşandı. Savcılık tarafından hazırlanan mahkemeye sevk yazısında, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen 21 Ocak 2025 tarihli rapordan da anlaşılacağı üzere, Kayseri’de meydana gelen ve 25 emniyet personeli ile 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu, bu itibarla atılı suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği, şüphelinin genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahir şahıslar tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımların da Kayseri ilinde meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği, bu bağlamda şüphelinin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik’ suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ayrıca şüphelinin 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği söz ve beyanlara ilişkin tespitlerin soruşturma evrakımıza eklendiği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, şüphelinin atılı suçu süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde işlemesi durumu karşısında kendisine verilecek cezanın üst hadden takdir edilmesi gerekliliği, açıklandığı şekilde tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.