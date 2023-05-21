İkinci tur seçime, kaldı 1 hafta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belki de son kez rakip olacak.

Seçimin ilk turunu Millet İttifakı'ndan 2,5 milyondan fazla oy alarak kazanan Cumhur İttifakı oldu.

Sinan Oğan'ın kararı bekleniyor

6'lı masaya HDP'yi de dahil ederek 7'li koalisyona çeviren Millet İttifakı ise beklentilere karşılık veremedi.

Şimdi ikinci tur için Ata İttifakı'nın oyları daha da önem kazandı.

Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs’ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmemişken, yarın kritik bir görüşme kararı alındı.

Özdağ ile Kurtulmuş görüşecek

Buna göre Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir araya gelecek.

Görüşme yarın saat 14.00'te…

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.