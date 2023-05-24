Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması sonrası ATA İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek konusunda kararlarını ayrı ayrı aldı. Sinan Oğan'dan Erdoğan'a destek açıklaması geldi. Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdürdüğü temaslar sonrası kararını verdi.

KILIÇDAROĞLU, ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE

Kılıçdaroğlu, saat 10.30 sularında Özdağ'ı Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

BEKLENEN AÇIKLAMA BAŞLADI!

İki lider daha sonra kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları ifade etti:

"Türkiye'nin parlamenter sisteme kavuşup daha güçlü bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana sorumluluk düşüyor. Oturduk, konuştuk, güzel sonuçlar elde edildi. Slogan da fena değil, birleşe birleşe kazanacağız.

Özdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına yollanmadan Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir.

"14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer PArtisi olarak sığınmacılar vatanlarına geri yollamak için destek istedik. 1. turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm 2 adayın 28'inde ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturdu. Numan bey bizi ziyaret etti, bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunu sorduk. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal bey çok net şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk.

SON PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN 'BAKANLIK' MESAJI

Ümit Özdağ açıklamadan yaklaşık 2 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat 11.00' işaret ederken "Söz, Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak ben yollayacağım" mesajını vermişti.

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