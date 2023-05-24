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Van'ın İpekyolu İlçesinde bulunan Atatürk Sanat Galerisi'nde geleneksel çini sergisi açıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği çini sergisi Van'da karma olmayan ilk sergi özelliğini taşıyor.

Van'a çini sanatının kazandırılması amaçlanan sergide, 150 eser sergileniyor. Proje kapsamında 70 katılımcının yer aldığı sergide öğrencilerin yaptığı çalışmalar beğeni topladı. Atatürk Sanat Galerisi'nde söz konusu eserler hem sergilenecek, hem de satışa sunulacak.

Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği'nin düzenlediği sergiye İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, Usta Eğitici Kadınlar, resim öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

“BU SERGİNİN İLK OLMA ÖZELLİĞİ VAR”

Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan geleneksel çini sergisi hakkında konuşan Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği Proje Sorumlusu ve Küratör Zeynep Özalp Kaya, "Projemiz, DAKA ve Büyükşehir Belediyesinin desteklerini alarak düzenlendi. 2 ay boyunca yaklaşık 70 katılımcıya eğitim verdik.

Bu eğitim neticesinde 150 tane ürün ortaya çıktı. Bu gördükleriniz, proje neticesinde öğrencilerin çıkarmış oldukları eserler. Açılışımıza da yoğun ilgi var. Yoğun olmasının sebebi, çini gerçekten sanatın üst formu diyebiliriz. Van’da çini temasında yani karma sergi olmayan ilk sergidir bu. Bu nedenle arkadaşlarımızın ilgisi, sanatseverlerimizin ilgisi bizi mutlu ediyor" dedi.

“ÇİNİ SANATI VAN’A KAZANDIRILMALI”

Çini sanatının Van'a kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Kaya, "Bizim amacımız çini sanatını Van'a kazandırmaktır. Önceliğimiz budur.

DAKA'ya, Büyükşehir Belediyesine, İpekyolu Gençlik Merkezine destekleri için teşekkür ederiz. Yine İpekyolu Belediyesine, bize bu sergi alanını açtığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan Geleneksel Çini Sergisi 27 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik