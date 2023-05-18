Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur seçim yarışı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü yarın ise yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.