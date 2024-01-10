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‘Türkiye Yüzyılında Van’ tasavvuruyla gelecek vizyonunu ortaya koymak adına 08-09 Şubat 2024 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “Uluslararası Vizyon Van Kongresi” gerçekleştirilecek.

Daha önce Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde “Van’ın Geleceği Çalıştayı”; 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde “Dünden Yarına Van İlinin Panoraması: Van’ın Geleceği Sempozyumu” gerçekleştirilmişti.

Şimdi de “Türkiye Yüzyılında Van” tasavvuruyla gelecek vizyonunu ortaya koymak adına 08-09 Şubat 2024 tarihlerinde “Uluslararası Vizyon Van Kongresi” yapılacak.

Uluslararası Vizyon Van 2024 Kongresi tüm bilim insanlarının ve ilgililerin katılımına açık olacak.

REKTÖR ŞEVLİ: KONGRE ÖNEMLİ BİR FIRSAT SUNMAKTADIR

Uluslararası Vizyon Van Kongresi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van kongre davetinde şu sözleri kaydetti: “Vizyon Van 2024 Kongresi, bölgesel kalkınma üzerine yapılan çalışmaların ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

Eğitimden istihdama, sosyal konulardan bilişime kadar geniş bir yelpazede konuların ele alınacağı kongrede, katılımcıların paylaşacakları bilgi ve deneyimler, önemli katkılar sağlayacaktır. Van ili ve çevresinde gerçekleşecek olan bilimsel etkinliklerimizin önemli bir halkası niteliğindeki Uluslararası Vizyon Van Kongresi, bilim dünyasının bölgesel kalkınma çalışmalarının ve araştırmalarının görünür olması ve desteklenmesi açısından önem arz etmektedir.”

Üniversite ve şehir iş birliğinde yürütülen bilimsel faaliyetlerin etki alanının çok daha büyük ve anlamlı olduğunu vurgulayan Rektör Şevli; “Geçtiğimiz yıl malumunuz olduğu üzere Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde “Van’ın Geleceği Çalıştayı” ile 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde “Dünden Yarına Van İlinin Panoraması: Van’ın Geleceği Sempozyumu” gerçekleştirilmişti.

Van’ın Geleceği Çalıştayı, arama konferansı olarak belirlenen başlıklarda 323 katılımcı ile yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleştirilmiş, bu çalıştay ve devamındaki sempozyum ile mevcut durum ortaya konulmuş, güçlü ve zayıf yönler belirlenmiş kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler raporlaştırılmıştı. Buradan elde edilen veriler ışığında düzenlenen Van’ın Geleceği Sempozyumu ise bu çalıştayın bilimsel sempozyuma dönüştürülmüş hâliydi. Şimdi ise Türkiye Yüzyılında Van tasavvuruyla gelecek vizyonumuzu ortaya koymak adına 8-9 Şubat 2024 tarihlerinde “Uluslararası Vizyon Van Kongresi” yapılacaktır” dedi.

Kongrede, Van’a dair çeşitli alanlardaki yetkin çalışmaların yer alacağını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Van’a dair durum ve tespitlerin görünür olması ve çözüm odaklı yaklaşımla geleceğe yönelik projelere zemin hazırlaması hedefiyle düzenlenen Uluslararası Vizyon Van Kongresi’nde değerli bilim insanları ve paydaşlarımızın değerli katkılarını bekliyoruz” diye kaydetti.

Söz konusu kongre, Cengiz Andiç Kongre Merkezi'nde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek.