Van'da 15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı eteklerinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan, Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya için Gevaş ilçesindeki şehitlikte anma programı düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve beraberindekiler, şehitler için dua edip şehitliğe karanfil bıraktı.iha