Üç yeni bölge idare mahkemesi kuruldu...

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de Bölge İdare Mahkemeleri’nin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni kurulan bölge idare mahkemelerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYIMIZI 9'DAN 12'YE YÜKSELTMİŞ OLDUK"

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri illerimizde Bölge İdare Mahkemeleri kurduk. Böylece Bölge İdare Mahkemesi sayımızı 9’dan 12’ye yükseltmiş olduk. Ayrıca Diyarbakır ilimizde vergi yargısını güçlendirmek amacıyla Diyarbakır 2’nci Vergi Mahkemesini de kurduk.

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRELİ BELİRLENDİ

Yeni kurduğumuz Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevrelerini; Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Antalya, Burdur ve Isparta, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat olarak belirledik.

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Öte yandan engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılmalarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.