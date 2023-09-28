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Wanhaber / Haber Bülteni

Belediyenin, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde liseden mezun olan öğrencilere yönelik ücretsiz olarak açmış olduğu YKS hazırlık kursunu ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her öğrenciye ‘Deneme Sınavı’, ‘Yaprak Test’ ve ’Soru Bankası’ndan oluşan kaynak kitap seti dağıttı. Haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından verilen YKS’ye hazırlık kurslarına sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 110 öğrencinin katıldığını kaydeden Başkan Akman, uzman öğretmenler nezaretinde yapılan etütlerde ise öğrencilerin test çözdüklerini kaydetti.

KIZ ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA

Başkan Akman, kursa katılanların öğrencilerin yüzde 70’inin kızlardan oluşmasının kendisini duygulandırdığını söyledi. Eğitime önem veren kız öğrencilerin anne ve babalarını da tebrik eden Başkan Akman, “Sayın Cumhurbaşkanımızın; ‘Gençlere önem verin, gençlerle her zaman bir araya gelin. Gençler bizim geleceğimizin teminatıdır’ şeklinde talimatları var. Onun için bizler de sizlere değer veriyoruz” dedi.

Kursa katılan öğrencilerin, belediyenin Tuşba Toplum Yaşam Merkezi bünyesinde açmış olduğu ‘Kitap Cafe’ ve servis hizmetinden de ücretsiz yararlandıklarını dile getiren Başkan Akman, “Sınava giren öğrencilerimizin sınav ücretlerini belediye olarak bizler ödüyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere, 30 Adet ‘Deneme Sınavı’, ‘Yaprak Test’ ve 10 Adet ‘Soru Bankası’ndan oluşan kaynak kitap seti dağıtan Başkan Akman, öğrencilerle de tek tek ilgilendi.