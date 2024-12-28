Uraloğlu, uydunun yörünge yolculuğunu tamamlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçen günlerde hareket ettiğini anımsatan Uraloğlu, uydunun Türkiye saatiyle 05.00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibarıyla 35 bin 786 kilometre uzaktaki "jeosenkron yörüngesine" başarıyla ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın "jeosenkron yörüngesinde" testlere tabi tutulacağını bildirerek, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştı. Ülkemizin en büyük AR-GE projesi olan milli gururumuz Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

Türksat 6A'nın SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden 9 Temmuz'da yola çıkarak 20 Temmuz'da 50 derece doğu yörüngesinde bulunan geçici yörüngesine ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, büyük bölümü Türkiye'de üretilen uydunun faydalı yük testlerinin burada tamamlandığını, bu testlerin hepsinden de başarıyla geçtiğini aktardı.

"Türksat 6A, 20 yıllık hayalin sonucu"

Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge testlerinin 42 derece doğu yörüngesinde tamamlanmasının ardından nihai kabulünün yapılacağını kaydetti.

Bu uydunun Türkiye'nin uzaydaki varlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu, Türkiye'nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak projenin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan Teknoloji Transfer Eğitim Programı'nın bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan programla, Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca, Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Şu anda da program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucu."

"Türkiye, Türksat uydularıyla 5 milyar kişiye ulaşacak"

Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH ile çalıştıklarını da aktaran Uraloğlu, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Bu çok önemli çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de artık açıldı. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türksat'ın 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini, bu kapsamda dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaştığını bildirdi.

Türksat 6A'nın 2025 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesiyle daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 6A uydusuyla Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'de son 20 yılı aşkın sürede yaşanan dönüşüm önemli. Denizde, karada, demir yollarında ve uzay vatanda Türkiye'nin gücünü bütün dünya gördü. Türkiye, bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olmaya devam ediyor, Türksat 6A ile birlikte ise uzayda da söz sahibi konumuna yükseldi."