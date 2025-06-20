Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel sağlık turizmi pazarının son yıllarda tüm dünyada gelişme gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de de Bakanlığın sağlık turizmi sektörüne yönelik destek programlarıyla ülkenin bu alanda hedef destinasyon imajını güçlendirmenin yanı sıra uluslararası markalarla ülkenin dünyada lider olmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, son dönemdeki gelişime dikkat çekildi.

Açıklamada, 2012-2024 yıllarında yurt dışından gelen sağlık turisti sayısının 6 kat, sağlık turizmi ihracatının da 4 kat arttığı bilgisi verilerek, geçen yıl 1,5 milyon sağlık turisti ağırlandığı ve sağlık turizmi ihracatından 3 milyar dolar gelir elde edildiği aktarıldı.

Bakanlığa bağlı Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçen "Heal in Türkiye (healinturkiye.gov.tr)" portalının sağlık turizmi sektöründeki markaların ve bu markalara bağlı tanıtım stratejisinin görünür yüzü olduğu vurgulanan açıklamada, "Portalda günümüz itibarıyla sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 201 kurum bulunuyor ve burada yer almak için yapılan başvurular her geçen gün artarak devam ediyor." ifadesine yer verildi.

"1701 firma sağlık turizmi ihracat desteklerinden yararlandı"

Bu doğrultuda söz konusu portala üye kuruluşlara, 1 Haziran'dan itibaren yapacakları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ilave 10 puan destek sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan portala üye sağlık kuruluşlarımız ve aracı kuruluşlarımız söz konusu destek kapsamında hedef ülkeler haricindeki ülkelere yönelik yapacakları faaliyetlerde, destekten yüzde 60 yerine yüzde 70, hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için ise destekten yüzde 70 yerine yüzde 80 faydalanabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak uygulanan destek programları kapsamında, 2012-2024 yıllarını içeren dönemde 1701 firma, sağlık turizmi ihracat desteklerinden yararlanmıştır."

Açıklamada, güçlü bir Türk malı ve hizmeti imajı yaratılmasını amaçlayan Turquality ve Marka programları kapsamında halihazırda sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 15 markanın desteklendiğine işaret edilerek, geçen yıl da Bakanlıkça sektöre yönelik 213 fuara destek sağlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Bakanlığın işbirliği kuruluşları tarafından geçen yıl düzenlenen 15 sektörel alım ve ticaret heyeti programına destek verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık turizmi sektöründe halihazırda 5 'Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi' sürdürülüyor. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak sürdürülebilir sağlık hizmeti ihracatının sağlanması ve ülkemizin küresel sağlık turizmi pazarından aldığı payın ve sahip olduğu katma değerin artırılması için sağlık turizmi sektörünün ve sağlık hizmeti ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 41 sağlık kuruluşuyla bu alanda tüm ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Bu konuda sektör paydaşlarıyla koordineli çalışmalara aralıksız devam edilecek."