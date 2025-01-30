Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) geçen yılın kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 12,4 azalarak 2 milyon 597 bin 929 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, motorin türleri ithalatı yüzde 30 artışla 1 milyon 18 bin 115 tona çıktı.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 4 milyon 59 bin 202 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 618 bin 658 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 647 bin 919 tonla Irak ve 208 bin 428 ile Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 artarak 408 bin 311 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 0,2 artarak 2 milyon 223 bin 605 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 2,3 artarak 2 milyon 780 bin 547 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 19,3 azaldı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 azalarak 368 bin 109 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 418,5 artarak 195 bin 664 ton olarak kayıtlara geçti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 72 azalışla 45 bin 86 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 68,4 azalarak 109 bin 746 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 19,3 azalışla 1 milyon 76 bin 945 tona geriledi.

Motorin türleri üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak 1 milyon 579 bin 378 ton oldu.

Benzin türleri üretimi yüzde 17,7 azalarak 406 bin 172 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 22,2 azalarak 364 bin 628 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 5,3 azalarak 3 milyon 206 bin 462 ton olarak gerçekleşti.