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Türkiye'nin 'yerli otomobil projesi', hayalde kalmadı...

Türkiye'nin otomobili Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde üretilen T10X model akıllı cihaz, kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Rekor sayıya ulaşılmasının ardından üretim bantları ve kalite kontrol aşamalarında çalışmalar vardiya sayısının artmasıyla hızla sürüyor.

Yüzde 23 Anadolu Grubu, yüzde 23 BMC, yüzde 23 Turkcell, yüzde 23 Zorlu Holding ve yüzde 8 Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB ortaklığında kurulan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun Gemlik'teki dev fabrikasında 9 saatlik tek vardiyadan 18 saatlik düzenli çift vardiya sistemine geçildi.

Günlük araç üretim sayısı artıyor

Ek personel alımı da gerçekleştiren fabrikada günlük 160 olan araç üretim sayısı ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenecek.

Temmuz sonrasında fiyat güncellemesi

Yerli pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Togg'un 2023 Temmuz sonrası fiyatları KDV artışı ile birlikte V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 227 bin 500 TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 TL, V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 563 bin 500 lira anahtar teslim fiyatları olarak belirlenmişti.

Temmuz sonrası araçlarını teslim alanlar zamlı fiyatlardan ödemelerini gerçekleştiriyor.

YouTube uygulaması araç park halindeyken kullanılabilecek

Öte yandan Türkiye'nin otomobili Togg'un işletim sistemi de 2 aya kadar güncellenecek.

Dünyadaki birçok otomobil markası gibi Android Automotive OS işletim sistemini kullanan Togg da yenilenen 14 versiyonla birlikte kendi işletim sistemini yenileyecek.

Yenilenen işletim sistemi ile birlikte Togg sürücüleri, YouTube uygulamasını araç park halindeyken kullanabilecek.

Navigasyon uygulamaları da ekleniyor

Bir diğer yenilik ise farklı navigasyon uygulamaları da akıllı cihazda kullanılabilecek.

Bu yeniliklerin yanı sıra akıllı cihazın yazılımda yapılan güncelleme ile şarj uygulamalarından araç içi elektronik sistemlerin birçoğuğunda yeni kolaylıklar da kullanıcılara sağlanacak.

İHA