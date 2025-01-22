AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni hazırlıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girecek ve iklim değişikliğiyle mücadele yasal altyapıya kavuşturulacak.

Kanun teklifinde, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin işbirliği içerisindeki sorumlulukları ve yükümlüleri yer alacak. Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde coğrafi alan ya da sektör ayrımı olmayacak.

Teklife göre, 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek.

Yerel eylem planları hazırlanacak

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Bu eylem planlarında yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak ihtiyaçlar ve riskler belirlenecek.

Sıfır atık sisteminin uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemelere gidilecek. İklim değişikliğinin, ekosistemlere ve biyolojik çeşitliliğe etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir ekosistem yönetimi için tedbirler alınacak.

Sera gazı emisyon izni alınması zorunlu olacak

Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon kredileriyle ilgili düzenlemeler yapılacak, işletmelerin sera gazı emisyon izni almaları zorunlu hale getirilecek. Ticaret Bakanlığınca, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" kurulacak.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "yeşil yatırımlar" belirlenecek. İklim finansmanı, iklim değişikliği teşviki, yeşil taksonomi çalışmaları yasal zemine kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan İklim Değişikliği Başkanlığının yetkileri ve gelirleri belirlenecek.

İklim değişikliğiyle mücadelede çeşitli yaptırımlara gidilecek, denetimler hayata geçirilecek.