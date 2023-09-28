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Üç tarafının denizlerle çevrili olması, Avrupa ve Afrika arasında deniz ve kara yoluyla kolayca bağlantı kurulması, verimli toprağı, olumlu iklim şartları ve bol su kaynaklarına sahip olması nedeniyle Anadolu, adeta uygarlıkların beşiği olmuştur.

Anadolu, Asya kıtasının en batısında yer olmasından dolayı eski zamanlarda 'Küçük Asya' olarak adlandırılmıştır. Anadolu'nun, Anadolu olarak anılmaya başlaması ise Romalılarla beraber olmuştur. Romalılar Anadolu'ya, 'Güneşin doğduğu yer' anlamını taşıyan 'Anatolia' demişlerdir. Anadolu coğrafyası, tarih boyunca birçok istila ve göçe maruz kalmıştır.

Arkeolojik kazılara ve diğer birçok bilimsel araştırmaya bağlı olarak, İlk Çağ (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında) Anadolu medeniyetleri şu şekildedir; Hititler, Hattiler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular.

Bunların dışında Anadolu; Perslere (M.Ö 543-333), İskender İmparatorluğu'na, Roma İmparatorluğu'na, Bizans'a (395-1071), Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmıştır.

Türkiye’de şimdiye kadar bulunmuş 180 tane antik kent, ören yeri ve höyük bulunmaktadır. Bulundukları iller ile ülkemizdeki antik kentler ve höyükler şöyledir:

Abonuteikhos - İnebolu, Kastamonu

Acemhöyük - Yeşilova, Aksaray

Adramytteion- Burhaniye, Balıkesir

Afrodisias - Karacasu, Aydın

Aigai - Manisa

Aizanoi - Çavdarhisar, Kütahya

Akalissus - Kumluca, Antalya

Alabanda - Çine, Aydın

Alacahöyük - Alaca, Çorum

Alexandria Troas - Bozcaada, Çanakkale

Alinda - Karpuzlu, Aydın

Alişar Höyüğü - Yozgat

Allianoi - Bergama, İzmir

Altıntepe - Üzümlü, Erzincan

Amorium - Emirdağ, Afyon

Amos - Marmaris, Muğla

Amyzon - Koçarlı, Aydın

Anavarza - Kozan, Adana

Anemurium - Anamur, Mersin

Ani Harabeleri - Kars

Antigonia - Antakya, Hatay

Antiochia Caesaria - Yalvaç, Isparta

Antiochia ad Cragum - Gazipaşa, Antalya

Antiochia ad Orontem - Antakya, Hatay

Antiochia ad Pyramum - Karataş, Adana

Antiochia ad Taurum - Gaziantep

Antiphellos - Kaş, Antalya

Apameia Kibotos - Dinar, Afyonkarahisar

Apollonia - Kaş, Antalya

Apollonis - Akhisar, Manisa

Ariassos - Antalya

Arsamosata - Elazığ

Arslantepe Höyüğü- Malatya

Arykanda - Finike, Antalya

Arymaxa - Dalaman, Muğla

Assos - Ayvacık, Çanakkale

Akhyraous - Balıkesir

Aspendos - Serik, Antalya

Aşıklı Höyük - Aksaray

Ataernus - Dikili, İzmir

Blaundos - Uşak

Beycesultan - Çivril, Denizli

Büklükale Höyüğü - Karakeçili, Kırıkkale

Bybassios - Marmaris, Muğla

Cafer Höyük - Malatya

Castabus - Marmaris, Muğla

Cedrae - Sedir Adası, Muğla

Ceramus - Muğla

Colybrassus - Alanya, Antalya

Coba Höyük - Gaziantep

Comona - Tufanbeyli, Adana

Corydella - Kumluca, Antalya

Çatalhöyük - Konya

Çayönü - Ergani, Diyarbakır

Daskyleion - Güney Marmara, Balıkesir

Dalisandus - Mut, Mersin

Dara - Artuklu, Mardin

Didyma - Didim, Aydın

Domuztepe - Osmaniye

Edessa - Şanlıurfa

Efes - İzmir, Selçuk

Elaiussa Sebaste - Silifke, Mersin

Erine - Marmaris, Muğla

Ersele Höyük - Ortaköy, Aksaray

Ersele Yeraltı Şehri - Ortaköy, Aksaray

Erymna - Antalya

Erythrae - Çeşme, İzmir

Etenna - Manavgat, Antalya

Euthenna - Marmaris, Muğla

Euromos - Milas, Muğla

Faustinopolis - Ulukışla, Niğde

Gagae - Kumluca, Antalya

Gambrion - Kınık, İzmir

Gargara - Küçükkuyu, Çanakkale

Germanicia - Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş

Gordion - Polatlı, Ankara

Göbeklitepe - Şanlıurfa

Göktepe - Bodrum, Muğla

Gözlükule Höyüğü - Tarsus, Mersin

Gryneion - Aliağa, İzmir

Hacılar Höyük - Burdur

Halikarnassos - Bodrum, Muğla

Hamaxia - Alanya, Antalya

Hasankeyf - Hasankeyf, Batman

Harput - Elazığ

Harran - Harran, Şanlıurfa

Hattuşaş - Boğazkale, Çorum

Herakleia - Milas, Muğla

Herakleia Pontiki - Karadeniz Ereğli, Zonguldak

Heraion-Teikhos - Tekirdağ

Hierapolis - Denizli

Hydas - Marmaris, Muğla

Hydai - Milas, Muğla

Idryos - Antalya

Iotape - Alanya, Antalya

Istlada - Kaş, Antalya

İdebessiois - Kumluca, Antalya

İsinda - Kaş, Antalya

İskila - İskilip, Çorum

İasos - Milas, Muğla

İrenopolis, İsauria - Ermenek, Karaman

İssos - Erzin, Hatay

İvriz - Halkapınar, Konya

Kadyanda - Fethiye, Muğla

Kallimache - Fethiye, Muğla

Kalynda - Ortaca, Muğla

Kahintepe - Araç, Kastamonu

Kaman Kalehöyük - Kaman, Kırşehir

Kandyba - Kaş, Antalya

Kanlıdivane - Erdemli, Mersin

Kaunos - Dalaman, Muğla

Karaduvar - Mersin

Karatepe - Kadirli, Osmaniye

Kardiya - Gelibolu, Çanakkale

Karkamış - Karkamış, Gaziantep

Kayaköy - Fethiye, Muğla

Kelenderis - Aydıncık, Mersin

Keraitae - Bucak, Burdur

Kerkenes - Yozgat

Kisthene - Gömeç, Balıkesir

Kibira - Gölhisar, Burdur

Klazomenai - Urla, İzmir

Knidos - Datça, Muğla

Komana Pontiki - Tokat

Korikos - Erdemli, Mersin

Kremna - Bucak, Burdur

Krya - Fethiye, Muğla

Kyaenai - Kaş, Antalya

Kyllandos - Ula, Muğla

Kyme - Aliağa, İzmir

Kizikos - Erdek, Balıkesir

Kültepe - Kayseri

Labranda - Milas, Muğla

Laertes - Alanya, Antalya

Lagina - Yatağan, Muğla

Lamus - Alanya, Antalya

Lebedos - Seferihisar, İzmir

Limantepe - Urla, İzmir

Letoon - Seydikemer, Muğla

Limira - Finike, Antalya

Laodikeia - Denizli

Lyrnai - Fethiye, Muğla

Magarsa - Karataş, Adana

Magnesia ad Meandrum- Germencik, Aydın

Magnesia ad Sipylum - Manisa

Mallus - Karataş, Adana

Maşat Höyük - Zile, Tokat

Melanippe- Kumluca, Antalya

Metropolis- Torbalı, İzmir

Mezgitkale - Silifke, Mersin

Milet - Didim, Aydın

Miletepolis - Mustafakemalpaşa, Bursa

Mira - Demre, Antalya

Misis - Ceyhan, Adana

Mokissos - Aksaray

Myndos - Bodrum, Muğla

Myriandos - İskenderun, Hatay

Myus - Söke, Aydın

Neapolis, Pisidya - Antalya

Nephelis - Gazipaşa, Antalya

Nerik - Vezirköprü, Samsun

Nicomedia - İzmit, Kocaeli

Nikopolis - Şebinkarahisar, Giresun

Nysa - Sultanhisar, Aydın

Oinoanda - Muğla

Olympos - Kumluca, Antalya

Panionion - Aydın

Patara - Kaş, Antalya

Pedesa - Bodrum, Muğla

Perge - Aksu, Antalya

Pepuza - Karahallı, Uşak

Pergamon - Bergama, İzmir

Perinthos - Marmaraereğlisi, Tekirdağ

Perperene - Bergama, İzmir

Pessinus - Sivrihisar, Eskişehir

Phaselis - Kemer, Antalya

Phokaia - Foça, İzmir

Physkos - Marmaris, Muğla

Pınara - Fethiye, Muğla

Pompeiopolis - Taşköprü, Kastamonu

Priene - Söke, Aydın

Prusias Ad Hypium - Konuralp, Düzce

Pygela - Kuşadası, Aydın

Rhodiapolis - Kumluca, Antalya

Rhosus - Arsuz, Hatay

Sagalassos - Ağlasun, Burdur

Samosata - Samsat, Adıyaman

Saranda - Marmaris, Muğla

Sardis - Salihli, Manisa

Sarissa - Altınyayla, Sivas

Seleucia Pieria - Samandağ, Hatay

Seleukia Lybre - Manavgat, Antalya

Selge - Manavgat, Antalya

Selinus - Gazipaşa, Antalya

Sestos - Eceabat, Çanakkale

Side Antik Kenti - Side, Antalya

Sillyon - Serik, Antalya

Sirkeli Höyüğü - Ceyhan, Adana

Smyrna - İzmir

Soli - Mezitli, Mersin

Stratonikeia, Karya - Yatağan, Muğla

Stratonikeia, Lidya - Kırkağaç, Manisa

Syedra - Alanya, Antalya

Şarhöyük - Eskişehir

Tavium - Yozgat

Teos - Seferihisar, İzmir

Tell Tayinat Höyüğü - Reyhanlı, Hatay

Telmessos - Fethiye, Muğla

Telmissus - Bodrum, Muğla

Termera - Bodrum, Muğla

Termessos - Antalya

Thiatira - Akhisar, Manisa

Tille Höyük - Kâhta, Adıyaman

Tlos - Fethiye, Muğla

Tralleis - Aydın

Tripolis - Tirebolu, Giresun

Truva - Çanakkale

Tuşpa - Van

Tyana - Kemerhisar, Niğde

Uzuncaburç - Silifke, Mersin

Xanthos - Kaş, Antalya

Yeşilova Höyüğü - Bornova, İzmir

Yazılıkaya - Boğazkale, Çorum

Yumuktepe - Mersin

Zeleia - Gönen, Balıkesir

Zeugma - Nizip, Gaziantep

Zincirli Höyük - İslahiye, Gaziantep

Ziyaret Tepe Höyüğü - Bismil, Diyarbakır

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