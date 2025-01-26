Türkiye'de doğum oranları kritik eşiğe geldi.

Sağlıklı bir nüfus yapısı için Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulurken nüfus artışına katkı için bazı teşvikler de açıklandı.

ABD'li danışmanlık kurumlarından McKinsey'in doğurganlık hızı krizine ilişkin raporunda Türkiye'nin geleceğine ilişkin kötü bir tablo çizildi.

NÜFUS YÜZDE 50 AZALABİLİR

McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan rapora göre dünya nüfusunun üçte ikisi halihazırda doğurganlığın düşük kaldığı ülkelerde yaşıyor.

Düşen doğum oranları büyük küresel ekonomileri nüfus çöküşüne doğru götürüyor.

2100 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusu yüzde 20-50 oranında azalabilir.

İnsanlar daha az çocuk sahibi oldukça dünyanın büyük bir kısmı gençlik açığı ile karşı karşıya kalıyor.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 65 MİLYONA İNECEK

ABD'li şirketin raporuna göre Türkiye de doğurganlık krizi nedeniyle büyük nüfus kaybı yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor.

Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük nüfus kaybı yaşayacak olan ülkenin Türkiye olduğu ifade edilen raporda 2100 yılına gelindiğinde Türkiye'nin nüfusunun yüzde 25 oranında azalarak 65 milyona düşeceği belirtildi.

McKinsey'e göre Türkiye, her ne kadar nüfus kaybında başı çekse de halen nispeten genç bir nüfusa sahip olması nedeniyle Batılı gelişmiş ülkelerin ortalama destek oranına ancak 18 yıl sonra ulaşacak.

TÜİK'E GÖRE 2100 YILI NÜFUSU 55 MİLYONUN ALTINA DÜŞEBİLİR

Öte yandan geçtiğimiz yıl Türkiye İstatistik Kurumu da Türkiye'nin nüfusuna ilişkin araştırmalarını paylaşmıştı.

TÜİK araştırmasının sonuçlarında Türkiye'nin varsayılan senaryolara göre nüfusu 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişi, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişi olması beklenirken nüfusun 2050'den itibaren düşüşe geçeceği ifade edilmişti.

Türkiye nüfusunun 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.