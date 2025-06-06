Türk Kızılay Derneği, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için Türkiye’nin dört bir yanından yapılan kurban bağışlarını tek bir merkezde toplama kararı aldı. Van, Gazze için bu yılki kurban kesimlerinin merkezi olarak belirlendi.

Türk Kızılay Derneği Van Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Gazze için Türk Kızılay Derneğine yapılan tüm kurban bağışlarının Van’da kesileceğin bildirildi.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin 81 ilinden Gazze için toplanan büyükbaş kurban bağışlarını Van’da profesyonel ekiplerle keserek konserve haline getirecek.

Kesim sonrası karkas etler, soğuk zincir araçlarla Konya’daki et entegre tesisine gönderilecek ve burada ileri teknolojiyle işlenerek uzun ömürlü kıyma ve kavurma konservelerine dönüştürülecek. Konserve ürünlere dönüştürülecek olan etler, Gazze halkına gönderilecek. Bağışçılar, Türk Kızılay’ın resmi web sitesi üzerinden bağış süreçlerini takip edebilecek ve detaylı bilgi sahibi olabilecek.

İl Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, Van’ın dayanışma ve kardeşliğin merkezi olarak bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Bu görev bizim için hem bir şeref hem de bir sorumluluk. Ülkemizin her yerinden alınan bağışlar ile bu sürece destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Gazze’deki soykırımı bir kez daha lanetliyoruz. Her zaman Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olacağız.” dedi.