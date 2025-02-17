1902 yılında dedesi İslamoğlu Mehmet Efendi ile başlanan meslek bugün 123 yıldır devam ediyor. Dedesinden babasına, babasından ise kendisine kalan mesleği sürdüren sabun üreticisi Murat Said Yaşar, bu deneyimlerle yeni sabunlar üretiyor.

Fransız subay Frederick Burnaby anılarını kaleme aldığı “At sırtında Anadolu” adlı seyahatnamesinde sodalı olan Van Gölü’nde denizcilik ve ulaşım hizmetlerinin yapıldığını, aynı zamanda göl suyunun temizlik aracı olarak da kullanıldığını aktarıyor.

Fransız subay Frederick Burnaby aynı zamanda seyahatnamesinde 1870’lerde Van’da yılda 20 ton üretimi yapılan sabunların dükkanlarda zenginlere ücretle, fakirlere ise ücretsiz dağıtıldığını bildiriyor.

“HİKAYESİ UZUN YILLARA DAYANIYOR”

Van’da sabunculuk hikayesinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Murat Said Yaşar, kendi buluşu olan kına sabununun, kötü kokular üzerindeki etkisinden bahsederek, “Kına sabunu ürettik, bu sabun dünya üzerinde sadece Van’da var, üreticisi biziz. Tüm bu sabunlar sağlığa yararlı ürünlerin içinde olduğu sabunlardır. Türkiye’de kimsenin yapmadığı bir sabun var, biz yaptık, ürettik. Kına sabunu; ayak kokusu, vücut kokusu gibi kötü kokuları önlüyor.” dedi.

Yaşar, “Baharatçılarda satılan sabunlardan farklı olarak bu sabunlarda esans oranı hiç yok, bu sabunu kullanan birçok müşterimiz bizlere teşekkür etmek için geliyor. Birkaç seferlik kullanımda kötü kokuları yok edebilen bir yapısı var. Sabunun içerisinde kınanın yanı sıra kötü kokuya neden olan bakterileri öldüren çeşitli ürünler de yer alıyor.” ifadelerine yer verdi.