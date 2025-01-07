Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 135 bin 306 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 531 bin 944 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 495 bin 447, İYİ Parti'nin 412 bin 744, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 14 bin 741, Saadet Partisi'nin 232 bin 928 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 622 bin 847 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 326 bin 54, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 134 bin 25, Büyük Birlik Partisi'nin ise 111 bin 7 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı da 14 bin 539.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 23 bin 661, Gelecek Partisi 64 bin 389, Memleket Partisi 55 bin 554, Türkiye İşçi Partisi 44 bin 72, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 208, Vatan Partisi 13 bin 323, Zafer Partisi 71 bin 732, Demokratik Sol Parti 24 bin 230, Hür Dava Partisi 14 bin 858, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 129.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.