Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 65 bin azalarak 2 milyon 807 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 22,6 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.